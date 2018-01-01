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"Времена, они меняются". Испанию на конкурсе "Мисс Вселенная" представит модель-трансгендер

Сегодня, 04:15
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1 / 3 Анджела Понсе (Twitter/angelaponceoff)

Анджела Понсе добилась права участия в международном конкурсе, выиграв национальный отбор.

 Модель-трансгендер Анджела Понсе станет представительницей Испании на очередном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

Соответствующее сообщение было опубликовано во вторник, 3 июля, на испанском портале Advocate. "Давайте творить историю", — заявила Понсе через свою страницу в сервисе микроблогов Twitter. Ранее Понсе выиграла национальный отбор и добилась права представлять Испанию на международном этапе "Мисс Вселенная". По данным СМИ, трансгендеры получили право участвовать в конкурсе с 2013 года. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США впервые в мире трансгендер родил ребенка нейтрального пола.

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Теги:  
Модель, трансгендер, Анджела Понс, Испания, конкурс, Мисс Вселенная
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