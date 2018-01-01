"Времена, они меняются". Испанию на конкурсе "Мисс Вселенная" представит модель-трансгендер

Анджела Понсе добилась права участия в международном конкурсе, выиграв национальный отбор.

Модель-трансгендер Анджела Понсе станет представительницей Испании на очередном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

Соответствующее сообщение было опубликовано во вторник, 3 июля, на испанском портале Advocate. "Давайте творить историю", — заявила Понсе через свою страницу в сервисе микроблогов Twitter. Ранее Понсе выиграла национальный отбор и добилась права представлять Испанию на международном этапе "Мисс Вселенная". По данным СМИ, трансгендеры получили право участвовать в конкурсе с 2013 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США впервые в мире трансгендер родил ребенка нейтрального пола.



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