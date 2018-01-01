"Время никого не жалеет": фанаты разочаровались во внешности Ани Лорак

Певица побывала на открытии музыкального фестиваля в Юрмале.
На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она позирует в черном блестящем комбинезоне и босоножках с высоким каблуком в тон. Из украшений на артистке лишь крупные серьги-кольца.
Поклонники певицы расхвалили ее образ, назвав женственной и нежной.
"Женственная, очень красивый образ", "Нежная", "Шикарный образ, любимая моя куколка!", "Роскошная лед", - восхищались фанаты.
Нашлись и те, кто раскритиковал выбор наряда, и "разнесли" ее внешность.
"Туловище длиннее, чем ноги! Уродство такое!", "Дакфейс бл*ть", "Одевают вас как шл*ху", "Вульгарный макияж! Слишком вызывающе!", "Время никого не жалеет. Какая она старая стала, несмотря на ее дорогущие процедуры по омоложению и все такое, все равно старая", - критиковали юзеры.
Ранее в Сети раскритиковали фото Ани Лорак в соблазнительном наряде.
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