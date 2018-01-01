"Время никого не жалеет": фанаты разочаровались во внешности Ани Лорак

Певица побывала на открытии музыкального фестиваля в Юрмале.

Певица посетила открытие фестиваля в Юрмале instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак поделилась с фанатами фото, которое она сделала на красной дорожке международного музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018".

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она позирует в черном блестящем комбинезоне и босоножках с высоким каблуком в тон. Из украшений на артистке лишь крупные серьги-кольца.

Поклонники певицы расхвалили ее образ, назвав женственной и нежной.

"Женственная, очень красивый образ", "Нежная", "Шикарный образ, любимая моя куколка!", "Роскошная лед", - восхищались фанаты.

Нашлись и те, кто раскритиковал выбор наряда, и "разнесли" ее внешность.

"Туловище длиннее, чем ноги! Уродство такое!", "Дакфейс бл*ть", "Одевают вас как шл*ху", "Вульгарный макияж! Слишком вызывающе!", "Время никого не жалеет. Какая она старая стала, несмотря на ее дорогущие процедуры по омоложению и все такое, все равно старая", - критиковали юзеры.

Ани Лорак позировала в черном комбинезоне instagram.com/anilorak

Ранее в Сети раскритиковали фото Ани Лорак в соблазнительном наряде.

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