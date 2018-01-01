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"Вроде бы 12 лет, а выглядишь на 20": дочь Ольги Фреймут удивила пользователей Сети внешностью

Сегодня, 11:08

Старшая дочь телеведущей благодаря макияжу выглядит взрослее.

Злата Митчелл, дочь Фреймут
Ольга Фреймут и ее старшая дочь Злата instagram.com/freimutolia
Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут 12-летняя Злата Митчелл поразила пользователей соцсети своим внешним видом.

На своей странице в Instagram она поделилась серией фото, на которых она запечатлена с ярким макияжем и укладкой. Девушка позировала с томным взглядом и надутыми губами – не удивительно, что подписчики не узнали Злату, и отметили, что она выглядит в разы старше своего возраста.

"Тебе вроде бы 12 лет, а выглядишь на 20", "Красотка, не узнать прям. Такая взрослая", "Да, очень взросло выглядишь", "Ты очень красивая, но выглядишь на 20 лет", - писали юзеры.

Злата Митчелл, дочь Фреймут
Злате Митчелл 12 лет, но при помощи макияжа и укладки она выглядит старше instagram.com/zlata_mitchell
Злата Митчелл, дочь Фреймут
Злате Митчелл 12 лет, но при помощи макияжа и укладки она выглядит старше instagram.com/zlata_mitchell
Злата Митчелл, дочь Фреймут
Злате Митчелл 12 лет, но при помощи макияжа и укладки она выглядит старше instagram.com/zlata_mitchell

Ранее Ольгу Фреймут едва узнали на последнем фото.

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Теги:  
Злата Митчелл, дочь, Ольга Фреймут, ведущая
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