"Все должно быть как в сказке": Пэрис Хилтон поделилась свадебными планами

Звездная блондинка похвасталась обручальным кольцом в 20 карат.

Хилтон поделилась свадебными планами Фото: tsn.ua

Известная светская львица "Светской жизни" рассказала, как получила предложение выйти замуж, и вспомнила, что почувствовала в тот момент.

"Это был невероятный сюрприз, я так перенервничала, когда увидела кольцо, что у меня чуть не случился сердечный приступ от счастья. Оно такое роскошное и блестящее. Бриллиант в 20 карат", - рассказала Хилтон.

Звездная блондинка похвасталась обручальным кольцом в 20 карат Фото: tsn.ua

Также звездная блондинка сообщила, что не планирует скромную свадьбу.

"Это точно не будет скромная свадьба. Все должно быть магически, как в сказке, как в кино", - заметила Пэрис.

Выбрать свадебное платье, говорит блондинка, очень сложно – ей уже прислали десятки вариантов наряда известные модельеры, но она не может пока что определиться.

"На днях в Нью-Йорке мы с сестрой встретились с дизайнерами, просматривали эскизы свадебных платьев. Так много мастеров прислали нам свои предложения, поэтому мне очень трудно выбрать, кто же сошьет мое платье", - отметила Хилтон.

Зато Хилтон знает, где будет проходить свадьба.

"Я хочу, чтобы на свадьбе был мой дедушка, он живет в Беверли-Хиллс, поэтому свадьба точно будет где-то недалеко от дома. Я очень люблю дедушку и он обязательно должен быть рядом в такой день", - призналась певица.

Также стоит отметить, что накануне праздника Пасхи жених звезды, который имеет украинские корни, а именно его дедушка родом из Мариуполя, признался, что поддерживает украинские праздничные традиции.

"Мы любим борщ и ходим в украинскую церковь. Эта долгая ночная служба на Пасху, но это так чрезвычайно. А еще мы освящаем вербу в Вербное воскресенье", - рассказал жених Хилтон Крис Зилка.

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