"Все худые и голодные": Повалий и Лорак похвастались праздником в Кремле

В Москве прошел помпезный концертный вечер в честь 60-летия поэта Михаила Гуцериева.

Украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, переехавшие в Россию, похвастались на своих в страницах в Instagram фотографиями с юбилея поэта Михаила Гуцериева. На фото обе народные артистки Украины запечатлены в объятиях звезд российского шоу-бизнеса.

Помпезный концертный вечер в честь 60-летия Гуцериева прошел в Кремлевском дворце в Москве.

"На юбилейном вечере Михаила Гуцериева", – лаконично подписала снимки Повалий.

"Поздравляю великого Михаила Гуцериева с юбилеем. Творчества и полета души!" – прокомментировала свои фото Лорак.

Большинство поклонников осыпали певиц комплиментами. Но были и скептически настроенные граждане. "Все худые и голодные", "Лорак на клоуна очень похожа!" – прокомментировали, в частности, люди фото Лорак и Кристины Орбакайте.

Помимо дочери Примадонны на страницах российских артистов в соцсети также можно отыскать Ани Лорак и Таисию Повалий в компании Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова и других российских звезд.

Ранее скандальная Таисия Повалий похвасталась очередными достижениями в России. Артистка получала премию в Кремлевском дворце.

Напомним, Ани Лорак критикуют из-за того, что она регулярно выступает в Российской Федерации и получает там разные награды. Ранее сообщалось, что певица вместе со своим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, посетила Киев.

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