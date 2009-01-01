Вскоре Потап и Настя переедут в свой новый дом под Киевом — СМИ

Свадебное торжество они планируют провести торжество в строжайшем секрете и только для "своих".

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В СМИ все чаще появляются новости о скорой свадьбе исполнителей Потапа и Насти.

Об этом пишет kp.ua.

Потапа и Насти, которые из коллег по сцене превратились со временем во влюбленную пару и напарников по жизни.

Настя уже не прячет от посторонних глаз "обручалку" из белого золота с увесистым бриллиантом – кольцо частенько мелькает на снимках кудрявой пышногрудой красотки в Instagram, и резонно возникает вопрос "А когда же свадьба?".

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Но афишировать свои отношения 35-летний Алексей и 29-летняя Настя не спешат, и это их право — в мире много завистников и недоброжелателей, и тут становится понятен смысл фразы "счастье любит тишину". Точно так же, как Каменских и Алексей Потапенко, до последнего скрывали свои чувства и намерение создать семью Вера Брежнева с Константином Меладзе. Последний, к слову, в каждом интервью яростно отрицал их связь с Брежневой, ругаясь на чем свет стоит на журналистов, задающих ему "заведомо ложные" вопросы, но в итоге все оказалось именно так, как и предполагали СМИ.

По информации "КП" в Украине", в скором времени Потап и Настя, которые уже достаточно давно живут под одной крышей, переедут в свой новый дом под Киевом, строительство которого сейчас на завершающем этапе (по этическим соображениям мы не можем называть поселок, в котором будут жить артисты).

Что же касается свадьбы Потапа и Насти — они планируют провести торжество в строжайшем секрете и только для "своих". Точной даты росписи и свадебной вечеринки пары пока нет.

Также мы узнали, что во время гастролей артисты останавливаются в одном номере. При этом длительное время Алексей и Анастасия старались "для отвода глаз" бронировать разные номера в отеле, но в последнее время устали играть в "прятки".

Напомним, Потап и Настя представили страстный клип.