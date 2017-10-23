Всплыли новые подробности смерти российского актера Марьянова

Супруга была в той самой клинике в день смерти, но не виделась с мужем.

Дмитрий Марьянов Instagram

После внезапной смерти Дмитрия Марьянова, открывается все больше подробностей о той, клинике, где он провел последние дни своей жизни.

Об этом пишет paparazzi.

О том, что это не простое заведение, а связанное с криминалом, неожиданно подтвердили известный советский композитор Людмила Лядова и её муж Александр Кудрешов.

В жизни пожилых супругов был момент, когда подозрительные люди, втерлись к ним в доверие и начали целенаправленно спаивать, чтобы завладеть большой квартирой в центре Москвы.

Так вот, когда Кудряшов начал понимать, что происходит, эти его новые знакомые отправили его, как раз в эту самую клинику "Феникс".

О пребывании там он вспоминает с ужасом, называя "клинику" лагерем, откуда невозможно выбраться. Его помещали туда раз за разом, пичкая всевозможными препаратами, пока не обнаружили у него онкологическое заболевание. После этого, мужчину оставили в покое.

Публикация от Танюша Шошокина (@dmitry_marianov_fan)Окт 24 2017 в 10:50 PDT

Когда сразу после смерти Дмитрия Марьянова у его супруги Ксении Бик спросили, что случилось, она умолчала о том, что он был не лечении, а лишь сказала, что "рядом было много людей, но это точно не друзья".

Такая фраза могла означать, что он где-то "загулял" с людьми, которых считал друзьями, но они таковыми не являлись. И вот этот самый загул закончился трагически.

Тем не менее, правда вскрылась достаточно быстро и стало известно, что после того, как Дмитрий ушел в запой, именно, Ксения отправила его в Феникс и прекрасно знала, что с ним происходит.

Публикация от Дмитрий Марьянов (@dmitry_maryanov_official) Окт 27 2017 в 12:29 PDT

Наверное, девушка не могла предположить, что все закончится именно так, но сокрытие правды всегда наводит на подозрения в причастности.

Публикация от ♀ТЕЛО♀КРАСОТА ♀СПОРТ ♀TATTOO (@julishtol) Окт 23 2017 в 7:03 PDT

Сейчас уже известно, что она была в той самой клинике в день смерти, но не виделась с мужем. По её словам, её убедили в том, что в нынешнем состоянии Дмитрия нет ничего необычного. Он, действительно, ведет себя нестабильно и жалуется на боли, но это нормально для пациентов, которые хотят быстрее покинуть стены этого заведения.

Напомним, о смерти 48-летнего актера Дмитрия Марьянова стало известно 16 октября.