"Встречайте! Новая ведущая": Анастасия Приходько удивила неожиданной новостью

Певица решила попробовать себя в роли телеведущей.

Приходько стала новой ведущей "Секретного фронта" instagram.com/prykhodko_official

Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько выложила в Сеть видео, под которым ошарашила фанатов новостью – она стала телеведущей программы "Секретный фронт" на телеканале ICTV.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

"Встречайте! Новая ведущая на ICTV "Секретный фронт". Уже скоро…", – написала Приходько.

Помимо анонса, исполнительница показала кадры с записи проекта. Певица предстала в строгом официальном образе с минимумом макияжа.

Поклонник отметили, что они с нетерпением ждут выхода программы с Приходько.

"Класс, буду смотреть", "Ой, какой голос, и дикция четкая)) так приятно слушать", "Поздравляю! Это круто! Интересно увидеть вас с другой стороны", - писали юзеры.

Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 5 Июн 2018 в 11:55 PDT

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