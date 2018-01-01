"Вся промежность вываливается": новый шпагат Волочковой разозлил фанатов

Подписчики балерины признались, что их "достала" демонстрация упражнения

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram очередное фото со шпагатом.

Однако подписчики Волочковой признались, что их "достала" демонстрация упражнения - фото со шпагатом появляется в Instagram балерины как минимум раз в неделю.

"Господи,ну почему нельзя фоткаться как нормальная баба то????? Врастопырку уже просто неинтересно. На голову попробовала бы что ли, разнообразия ради...", - пишет arkina_mat.