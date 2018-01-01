"Вся промежность вываливается": новый шпагат Волочковой разозлил фанатов

Подписчики балерины признались, что их "достала" демонстрация упражнения
Однако подписчики Волочковой признались, что их "достала" демонстрация упражнения - фото со шпагатом появляется в Instagram балерины как минимум раз в неделю.
"Господи,ну почему нельзя фоткаться как нормальная баба то????? Врастопырку уже просто неинтересно. На голову попробовала бы что ли, разнообразия ради...", - пишет arkina_mat.
В этом году лето радует меня яркими красками, теплом и новыми приятными знакомствами. На этой неделе синоптики обещают жару! Готовимся. А в жару чего хочется? МОРОЖЕНОГО!!!! Полезный ресурс все же Инстаграмм!!! Нашла здесь страничку интернет-магазина десертов @cheese_cake_ru и необычную подачу... Мороженое в натуральных фруктах!
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