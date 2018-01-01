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"Вся промежность вываливается": новый шпагат Волочковой разозлил фанатов

Сегодня, 09:34

Подписчики балерины признались, что их "достала" демонстрация упражнения

Анастасия Волочкова
https://instagram.com/volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram очередное фото со шпагатом.

Однако подписчики Волочковой признались, что их "достала" демонстрация упражнения - фото со шпагатом появляется в Instagram балерины как минимум раз в неделю.

"Господи,ну почему нельзя фоткаться как нормальная баба то????? Врастопырку уже просто неинтересно. На голову попробовала бы что ли, разнообразия ради...", - пишет arkina_mat.
Теги:  
Анастасия Волочкова, Instagram
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