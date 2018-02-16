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"Вся в маму!": Анна Седокова поделилась нежным фото с подросшей дочерью

Сегодня, 00:15

Алина Белькевич, судя по фото, уже ростом как мама.

апрва
Анна Седокова показала свою дочь Алину annasedokova/instagram
Певица Анна Седокова  поделилась со своими подписчиками фотографией со своей старшей дочерью Алиной Белькевич.

На снимке, который артистка выложила в Instagram, Алина крепко обнимает маму и счастливо улыбается, а Седокова держит дочь за талию и смотрит в камеру.

Также певица поделилась успехами дочери, и рассказала, что Алина будет участвовать в школе в математической олимпиаде.

Поклонники звезды остались в восторге от такого трогательного фото, им очень понравились нежные цвета одежды, и засыпали Седокову и ее дочь в комментариях комплиментами.

"Супер нежная фотка", "Красавицы", "Какая милая у вас девочка!", "Красивые такие! Весеннее фото", - писали подписчики. 

Ранее Анна Седокова показала, с кем провела День влюбленных.
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Анна Седокова, дочь, Алина Белькевич
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