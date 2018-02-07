"Вся в маму". Муж Лорак растрогал роликом с поющей дочерью, видео

Поклонники пришли к выводу, что Соня наделена особым талантом.

Соня хорошо поет и артистично двигается. Фото: Instagram/Ани Лорак

Супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу поделился с поклонниками видео, как их 6-летняя дочь София поет перед зрителями на "домашнем концерте".

Талантливая девочка выступает под песню Summertime. Видео гордый успехами дочери отец опубликовал в Instagram.

Ролик быстро собрал большое количество лайков и лестных отзывов, а в комментариях подписчики Мурата засыпали его дочь комплиментами. Пользователи сошлись во во мнении, что Соня растет очень артистичным ребенком и может пойти по маминым стопам.

"Это она поёт?! Голос супер", "Умница вся в маму", "Новая звездочка подрастает", "Какие хорошие данные у Сони, настоящая артистка растёт", - написали в комментариях подписчики.

Sonik love ❤️ Публикация от Murat Nalcacioglu (@muratnalca) Фев 7, 2018 в 4:02 PST

Напомним, ранее скандально известная своими постоянными гастролями в России украинская поп-певица Ани Лорак рассказала о том, какие сюрпризы будут ожидать зрителей ее новой концертной программы "Дива".