"Вся в маму". Муж Лорак растрогал роликом с поющей дочерью, видео

Поклонники пришли к выводу, что Соня наделена особым талантом.
Талантливая девочка выступает под песню Summertime. Видео гордый успехами дочери отец опубликовал в Instagram.
Ролик быстро собрал большое количество лайков и лестных отзывов, а в комментариях подписчики Мурата засыпали его дочь комплиментами. Пользователи сошлись во во мнении, что Соня растет очень артистичным ребенком и может пойти по маминым стопам.
"Это она поёт?! Голос супер", "Умница вся в маму", "Новая звездочка подрастает", "Какие хорошие данные у Сони, настоящая артистка растёт", - написали в комментариях подписчики.
Напомним, ранее скандально известная своими постоянными гастролями в России украинская поп-певица Ани Лорак рассказала о том, какие сюрпризы будут ожидать зрителей ее новой концертной программы "Дива".