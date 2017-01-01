"Вся жизнь была уничтожена". Шэрон Стоун рассказала, как едва не умерла

Шанс выжить составлял примерно пять процентов, отметила артистка.

Шэрон Стоун сказала, что в 2001 перенесла инсульт Reuters

Американская актриса, продюсер и бывшая модель 59-летняя Шэрон Стоун рассказала, что в 2001 едва не умерла от инсульта.

У артистки было кровоизлияние в мозг, "вся жизнь была уничтожена", поделилась она в интервью телеканалу CBS.

"Шанс выжить составлял примерно пять процентов. А потом это повлияло на мою речь, слух, походку, способность читать и писать… Приходилось всему учиться заново", — заявила звезда.

Напомним, Шэрон Стоун дважды была замужем, у нее есть трое приемных сыновей — Роэн (родился 22 мая 2000 года), Лэрд (появился на свет 7 мая 2005-го) и Куинн (родился 8 июня 2006 года). Ранее СМИ писали, что актриса сделала пластику ради нового возлюбленного.