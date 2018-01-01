"Вторая Волочкова": Ольга Бузова на отдыхе позировала абсолютно голой

Певица поделилась пикантными снимками.
На своей странице в Instagram она поделилась несколькими фото, на которых позирует голышом и топлес.
На первом снимке ведущая "Дома-2" лежит на траве полностью голая, прикрывшись пальмовым листом.
На других фото она позирует топлес в купальнике, демонстрируя фанатам свои прелести. Однако большинство подписчиков не оценили старания Бузовой.
"Вторая Волочкова", "Купальники закончились?", "Себя только голой показывать умеешь", "Как будто пьяная под листом уснула и такая на утро "ээээ"..", "Позорница, на тебя же дети подписаны", - возмущались подписчики.
Ранее Ольга Бузова ошарашила фанатов заявлением о свадьбе.
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