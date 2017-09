Второй эфир "Танців з зірками": Надя Дорофеева на пилоне, выступление Джамалы и новый соведущий Горбунова

Судейская тройка Влад Яма, Екатерина Кухар и Monatik вместе со зрителями определят, кто из звездных участников первым покинет проект.

Уже в это воскресенье в 21.00 на телеканале "1+1" состоится второй прямой эфир легендарного обновленного проекта "Танці з зірками".

Во время премьерного выпуска ни одна пара не покинула паркет.

А уже 3 сентября судейская тройка Влад Яма, Екатерина Кухар и Monatik вместе со зрителями определят, кто из звездных участников первым покинет проект.

Шоу откроют профессиональные танцоры нового сезона "Танців з зірками" зажигательной постановкой под всемирно известный хит "Despacito" группы "Luis Fonsi". Также в прямом эфире легендарного шоу выступит победительница "Евровидения-2016" и тренер "Голосу країни-7" Джамала с песней "I believe in you".

На этот раз звездные участники "Танців з зірками" на главном паркете страны будут покорять стили, в которых никогда ранее не танцевали. Так, "суперблондинка" Оля Полякова и ее партнер хип-хоп танцор Степан Мисюрка бросят себе вызов и станцуют медленный вальс. Интересно, что как для Оли, так и Степана это будет первый вальс в жизни. Несмотря на то, что популярная певица случайно травмировала своего партнера на репетиции, пара продолжает тренироваться.

Певица Наталья Могилевская удивит зрителей неожиданной откровенной постановкой "фристайл" под сингл американского рэпера 50 Cent "Candy Shop" и признается, почему хотела уйти из шоу-бизнеса, и что заставило ее остаться. Также артистка призналась, что ее партнер настоящий мачо: Игорь ездит на красной машине и любит мотоциклы, снимается в кино, и при этом преподает танцы престарелым парам.

"Канал долго не мог найти мне партнера. Казалось, заменить Влада Яму просто невозможно. Кастинги длились почти до первого прямого эфира. В конце концов, я остановилась на трех Игорях. В каждом из них я видела сильные стороны: один - прекрасный педагог, другой — страстный танцовщик, третий — потрясающий актер, танцовщик, но не бальник. В каждом меня что-то настораживало. Мы с Владом были такой яркой парой. Его полюбила вся страна. Я понимала, что мой новый партнер должен быть особенным. И когда Кузьменко вошел, я поняла сразу - это он. И как вы думаете, оказалось, его зовут? Тоже Игорь", — рассказала Наталья.

В свою очередь, Надя Дорофеева и Евгений Кот готовят для зрителей телеканала "1+1" страстную румбу с откровенными танцевальными элементами на пилоне: "Я никогда бы не подумала, что стиль танца, который мы будем танцевать в это воскресенье, такой тяжелый. Почему все так легко выглядит, а на практике — ужас", — подписала фотографию Дорофеева.

Ведущий трэвел шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров после критики строгих судей "Танців з зірками" признался, что упорно тренируется всю неделю, чтобы уже в это воскресенье показать хороший результат: "Я начал с нуля, в 34 года, в экспресс-ритме, с трудом отрывая несколько часов в день от основной работы журналиста. Чудес не бывает. Волшебных таблеток тоже. Нельзя за неделю стать культуристом или пловцом. Важны тренировки, количество повторений и время", — подписал одну из своих фотографий в социальных сетях путешественник.

Отметим, что каждый эфир у неизменного ведущего "Танців з зірками" Юрия Горбунова будет новый напарник. В премьерном выпуске им стал Владимир Остапчук, а кого вся страна увидит на звездном балконе в следующий раз — до сих пор остается интригой.

