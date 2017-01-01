"Вуйко з Полонини". Потап удивил поклонников новым имиджем, фото

Сейчас Потап находится в США и снимает новый клип.
Фото нового образа Потап активно выкладывает в Instagram.
Подписчикам понравился новый образ артиста. В комментариях они сравнивают нового Потапа с Боярским, с Максом Барским, с "сеньором Карлосом, сутенером, карточным гулякой ", другие с Молдовой, гуцулом или "вуйком з Полонини".
Сейчас Потап находится в США и снимает новый клип. Возможно, именно для образа в видео он и отрастил усы.
Напоним, Потап выпустил дебютный мини-альбом своего нового сольного проекта.