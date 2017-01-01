"Вуйко з Полонини". Потап удивил поклонников новым имиджем, фото

Сейчас Потап находится в США и снимает новый клип.

Алексей Потапенко. Facebook.com

Украинский певец и продюсера Потап (Алексей Потапенко), который в последнее время очень похудел, удивил фанатов новым имиджем. Музыкант сбрил щетину и отпустил маленькие усики.

Фото нового образа Потап активно выкладывает в Instagram.

Подписчикам понравился новый образ артиста. В комментариях они сравнивают нового Потапа с Боярским, с Максом Барским, с "сеньором Карлосом, сутенером, карточным гулякой ", другие с Молдовой, гуцулом или "вуйком з Полонини".

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)Янв 11, 2018 at 8:23 PST

Сейчас Потап находится в США и снимает новый клип. Возможно, именно для образа в видео он и отрастил усы.

Напоним, Потап выпустил дебютный мини-альбом своего нового сольного проекта.