"Вы худее собственной дочери": Маша Ефросинина шокировала поклонников истощенным видом

Ведущая показала домашнее фото.

Маша Ефросинина показала домашнее фото instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина удивила подписчиков внешним видом.

На своей странице в Instagram она выложила черно-белое фото, на котором позирует в джинсовых шортах и футболке в домашней обстановке, держа в руках практически пустой стакан.

"Кто любит кофе по утрам, тот поступает мудро! Пусть говорят, что вреден он... Мне пофиг это точно!", - написала ведущая.

Одни поклонники возмутились худобой ведущей, отметив, что она стала худее, чем ее дочь Нана.

"Вы худее собственной дочери", - написала its_evil_devil. "Машенька, немного надо набрать", - считает olenkaukrayinka. "Ооооочень худенькая!", - отметила anna_dymova_.

Другие же наоборот восхитились стройностью ведущей, и отметили, что ей не стоит обращать внимания на слова хейтеров.

"Девочки завидуйте молча. Быть стройной большой труд, это вам не печеньки жевать. Лучше быть худой и всех раздражать, чем ходить трусить попами. Маша вы прекрасны, ваш позитив заряжает", - заметила a_sosnina. "Не худышечка, а стройняшечка! Никогда не получится быть для всех идеальной. Главное свои ощущения в своем теле. Маша, восхищаюсь!", - считает juliatuma_1986. "Шикарно выглядите, Маша! Стремлюсь к такой же стройности!", - отметила darinaivashko.

Ведущая сочинила стих о кофе instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина в образе лесной мавки снялась в чувственной фотосессии.

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