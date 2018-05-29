"Выполняю просьбу матери": Олег Винник объяснил, почему не отменил концерт в Тернополе

Артист впервые со сцены заговорил о страшной утрате.

Артист впервые со сцены заговорил о страшной утрате Скриншот видео с youtube.com

Видео и фото с концерта в Instagram выложили ряд пользователей. В ролике видно, что артист еле сдерживает слезы, его голос дрожит, но он объяснил, почему решил не отменять выступление – по его словам, он выполняет волю мамы.

"Я знаю, за этот концерт меня будут многие осуждать. Я хочу сказать лишь одно. Я выполняю волю божью и просьбу своей матери. Буквально несколько дней назад я звонил своей матери, спросил как дела. Она просто на несколько дней попала в больницу. Мать мне ответила, что: "Со мной все в порядке. Я знаю, мои дни уже подходят. Но ты должен пообещать, что ты будешь здоровым и дарить людям радость, нести счастье и никогда не отменишь ни одного концерта", - сказал Олег со сцены.

Публикация от Tania Antoshchuk (@antoshchuktania) 29 Май 2018 в 2:07 PDT

Напомним, мама артиста Анна Яковлевна ушла из жизни в 80 лет, певец не смог быть рядом с мамой в последние дни из-за плотного гастрольного графика.

Анна Яковлевна продолжительное время болела и перенесла три инсульта.

Ранее Олег Винник рассказал, почему не выступает в России.

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