Выше облаков. Тина Кароль стала лицом украинской авиакомпании, фото, видео

Певица уже начала работу над новой рекламной компанией.

Тина Кароль. Facebook.com

Украинская популярная певица Тина Кароль стала лицом украинской авиакомпании МАУ.

Об этом сообщил менеджер певицы Павел Орлов, опубликовав при этом соответствующие фото и видео на своей странице в Fаcebook.

По его словам, Тина Кароль заключила договор с украинской авиакомпании МАУ и уже начала работу над новой рекламной компанией.

"Тина Кароль стала лицом компании МАУ. Снимаем рекламу с Соня Плакидюк. Будет круто! Летаем выше облаков!", — написал он.

Также Орлов опубликовал фото, на котором видно, как певица сидит у иллюминатора самолета.

А также коротенькое видео, на котором виден процесс создания рекламы.

Нпомним, певица продемонстрировала образы из нового музыкального фильма.