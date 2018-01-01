Выше облаков. Тина Кароль стала лицом украинской авиакомпании, фото, видео

Певица уже начала работу над новой рекламной компанией.
Об этом сообщил менеджер певицы Павел Орлов, опубликовав при этом соответствующие фото и видео на своей странице в Fаcebook.
По его словам, Тина Кароль заключила договор с украинской авиакомпании МАУ и уже начала работу над новой рекламной компанией.
"Тина Кароль стала лицом компании МАУ. Снимаем рекламу с Соня Плакидюк. Будет круто! Летаем выше облаков!", — написал он.
Также Орлов опубликовал фото, на котором видно, как певица сидит у иллюминатора самолета.
А также коротенькое видео, на котором виден процесс создания рекламы.
Нпомним, певица продемонстрировала образы из нового музыкального фильма.