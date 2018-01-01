Вышел русскоязычный трейлер экшена "Робин Гуд: начало" с Тэроном Эджертоном

Премьера фильма ожидается в конце ноября 2018 года.

В сети появился русскоязычный трейлер экшена "Робин Гуд: Начало" с Тэроном Эджертоном в главной роли.

Премьера фильма ожидается в конце ноября 2018 года.

Помимо Эджертона (известного по фильмам о "Кингсмен") в ролях значатся Ив Хьюсон и Джейми Дорнан –сыграли Деву Мэриан и ее мужа, а посоместительству еще и одного из участников шайки Веселых Разбойников Уилла Скарлета. Роль главного злодея ‒ шерифа Ноттингема – досталась Бену Мендельсону.

Также в фильме задействованы такие актеры, как Пол Андерсон (Гай Гисборн), Тим Минчин (монах Тук), Иэн Пек, Бьорн Бенгтссон, Джош Хердман, Юн Лай и Нассер Мемарциа.

"Робин Гуд: Начало" называют аналогом трилогии о Темном Рыцаре Кристофера Нолана. Другими словами, этот фильм представляет новый взгляд на историю легендарного средневекового вора.

По сюжету, вернувшийся из Крестовых походов Робин Гуд (Эджертон) обнаруживает, что в его родном Шервудском лесу царят коррупция и порок. Собрав банду из преступников и негодяев, Робин решает собственноручно исправить положение, не забывая также и о безудержном веселье.

Автором сценария выступил Джоби Хэролд, уже отличившийся работой над "Мечом короля Артура" Гая Ричи. В качестве одного из продюсеров значится Леонардо ДиКаприо.

Ранее вышел трейлер фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли. Премьера кинокартины запланирована в мировом прокате 4 октября 2018 года.

Кроме того, опубликован финальный трейлер фильма "Черновик" по роману Лукьяненко. Премьера ленты назначена на 25 мая 2018 года.

Ранее в Сети появился новый трейлер фантастического экшена "Соло: Звездные Войны. Истории". В Украине картина выйдет на экраны 24 мая 2018 года.

Также вышел трейлер легендарного фильма "Человек, который убил Дон Кихота" с украинской актрисой.

Кроме того, появился трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада". Премьера сериала намечена 22 апреля 2018 года.

Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Тайна дома с часами", премьера которого запланирована на октябрь 2018 года.

Напомним, по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал, появился трейлер. Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

Кроме того, вышел первый трейлер нового фильма "Мэрри Поппинс возвращается" с Эмили Блант. Лента станет продолжением фильма, вышедшего в 1964 году, с Джули Эндрюс в главной роли.

Также в Сети появился трейлер фильма "8 подруг Оушена". Мировая премьера ленты запланирована на начало июня следующего года.

Читайте наши новости в Facebook