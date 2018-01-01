Вышел трейлер фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли

Премьера кинокартины запланирована в мировом прокате 4 октября 2018 года.

В трейлере показан процесс превращения главного героя журналиста Эдди Брока в Венома Кадр из трейлера

В Сети опубликован трейлер фантастического боевика "Веном" про антигероя вселенной Marvel, главную роль в котором исполняет актер Том Харди.

Ролик вышел на YouTube-канале киностудии Sony Pictures.

В трейлере, в частности, показан процесс превращения главного героя – журналиста Эдди Брока – в Венома и слоган фильма "Прими своего внутреннего антигероя". Картина рассказывает историю персонажа комиксов вселенной Marvel – изначально суперзлодея, позднее антигероя.

По сюжету, сломленный диагностированием рака, недавним увольнением (в котором он винит Человека-Паука) и последовавшими за ним проблемами в личной жизни талантливый журналист Эдди Брок помышлял о самоубийстве. Однако в результате стечения обстоятельств он "объединяется" с коварным инопланетным симбиотом, "заморозившим" его болезнь и наделившим его различными суперспособностями, и "превращается" в заклятого врага Человека-Паука – Венома.

В фильме режиссера Рубена Фляйшера снялись Том Харди, Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Вуди Харрельсон и Риз Ахмед.

Премьера "Венома" запланирована в мировом прокате 4 октября 2018 года.

Ранее в Сети появился новый трейлер фантастического экшена "Соло: Звездные Войны. Истории".

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