Вышел трейлер легендарного фильма "Человек, который убил Дон Кихота" с украинской актрисой: видео

Одну из ролей в ленте исполнила "девушка Бонда" Ольга Куриленко.

Ольга Куриленко исполнила одну из ролей в фильме Скриншот YouTube

Вниманию публики представлен трейлер фильма "Человек, который убил Дон Кихота" режиссера Терри Гиллиама с Джонатаном Прайсом и Адамом Драйвером в главных ролях.

Видео опубликовано в YouTube, где можно проследить захватывающий сюжет фильма. По замыслу, Джонатан Прайс играет человека, убежденного в том, что он - Дон Кихот. Герой Драйвера работает в рекламе и после встречи с "Дон Кихотом" последний принимает его на Санчо Пансу и отправляется с ним в путешествие.

Дата выхода фильма в публичный прокат пока неизвестна из-за судебных тяжб между режиссером и продюсером Полом Бранко, поэтому выход картины может быть отложен на неопределенный срок.

Известно, что работу над картиной режиссер начал еще в 1998 году. Затем из-за нехватки финансирования откладывал. И лишь сейчас ему удалось заверить свой легендарный замысел.

Одну из ролей в фильме исполнила украинская актриса, бывшая модель Ольга Куриленко, известная в Голливуде по фильму о Джеймсе Бонде.

Напомним, трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада", который появился 29 марта, меньше чем за сутки набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.