Вышла замуж? Леся Никитюк удивила фанатов фото в свадебном платье и фате

Ведущая позировала в свадебном наряде.

Ведущая удивила своих подписчиков instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк спровоцировала слухи о замужестве.

На своей странице в Insta-сториз ведущая поделилась фото и видео – на них она предстает в свадебном платье с фатой.

Изначально поклонники очень удивились, однако, досмотрев видео до конца, осознали, что Никитюк снимается в очередном выпуске шоу "Хто зверху", и компанию ей составили певицы Злата Огневич, Джамала и Оля Полякова.

Фотографиями со сьемок на своих страницах в соцсети также поделились Джамала и Оля Полякова – подписчики отметили, что Лесе очень идет свадебное платье, и они хотели поскорее бы увидеть ее в нем на настоящем торжестве.

Никитюк для шоу примерила свадебное платье instagram.com/lesia_nikituk

В свадебных нарядах на шоу появились Злата Огневич, Джамала, Оля Полякова и Леся Никитюк instagram.com/jamalajaaa

Ранее Леся Никитюк поразила фанатов стильным нарядом.

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