Вышла замуж? Леся Никитюк удивила фанатов фото в свадебном платье и фате

Ведущая позировала в свадебном наряде.
На своей странице в Insta-сториз ведущая поделилась фото и видео – на них она предстает в свадебном платье с фатой.
Изначально поклонники очень удивились, однако, досмотрев видео до конца, осознали, что Никитюк снимается в очередном выпуске шоу "Хто зверху", и компанию ей составили певицы Злата Огневич, Джамала и Оля Полякова.
Фотографиями со сьемок на своих страницах в соцсети также поделились Джамала и Оля Полякова – подписчики отметили, что Лесе очень идет свадебное платье, и они хотели поскорее бы увидеть ее в нем на настоящем торжестве.
Ранее Леся Никитюк поразила фанатов стильным нарядом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram