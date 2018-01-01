"Высшая степень дерева в танце…". Анастасия Волочкова поделилась забавным видео

Ролик, опубликованный российской балериной в соцсети, собрал сотни тысяч просмотров.

Анастасия Волочкова поделалась забавным видео instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть видео, на котором запечатлено, как она танцует в черном боди.

Забавный ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 820 тысяч просмотров.

"Когда поет душа от радости и свободы, и домашнее танцевальное настроение!.. Ой! Мои дорогие! Судя по количеству просмотров и лайков, вам такие видео нравятся!.. Не перестану вас радовать тогда!..", — подписала видео Волочкова.

Ролик по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Высшая степень дерева в танце…", — отметила lena.mishanova. "… это пи*дец, товарищи!!!" — написала mila.aliochina. "Такая милая", — считает smu3688.

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Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети забавными фотографиями с пенной вечеринки, сделанными в турецком городе Анталья в одной из гостиниц. Посмотреть снимки можно здесь.

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