Выступление Melovin попало в топ самых популярных номеров на Евровидении-2018

Клип артиста посмотрели более 6 миллионов раз.

Melovin попал в топ-5 просматриваемых композиций YouTube Фото: Reuters

Певец, представитель от Украины на Евровидении-2018 Melovin с песней "Under The Ladder" попал в топ-5 самых популярных выступлений.

На официальной странице "Евровидения" опубликовали список самых популярных выступлений, которые посмотрели наибольшее число раз на официальном канале конкурса в YouTube в реальном времени и в записи.

Артист с 6,5 миллионов просмотров занял третье место. На первом разместилась победительница конкурса израильтянка Нетта Барзилай, второе место заняла представительница Кипра Элени Фурейра.

Ранее Melovin показал нового члена своей семьи.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram