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Выступление Melovin попало в топ самых популярных номеров на Евровидении-2018

Сегодня, 12:40

Клип артиста посмотрели более 6 миллионов раз.

евровидение, меловин
Melovin попал в топ-5 просматриваемых композиций YouTube Фото: Reuters
Певец, представитель от Украины на Евровидении-2018 Melovin с песней "Under The Ladder" попал в топ-5 самых популярных выступлений.

На официальной странице "Евровидения" опубликовали список самых популярных выступлений, которые посмотрели наибольшее число раз на официальном канале конкурса в YouTube в реальном времени и в записи.

Артист с 6,5 миллионов просмотров занял третье место. На первом разместилась победительница конкурса израильтянка Нетта Барзилай, второе место заняла представительница Кипра Элени Фурейра.

Ранее Melovin показал нового члена своей семьи.

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Melovin, Меловин, Евровидение-2018, выступление
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