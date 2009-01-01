Выступление Tayanna на "Евровидении": высший балл от жюри и мокрые ладони Джамалы

Певица и режиссер представили тизер будущего клипа "Не люби".

Певица Tayanna Пресс-служба

По итогам финала нацотбора на "Евровидение-2017" Tayanna получила равное количество баллов с победителями и лестные отзывы от жюри.

После официального оглашения победителя певица поздравила группу O.Тorvald с победой и пожелала ребятам успеха на конкурсе.

Победитель прошлогоднего "Евровидения" Джамала, благодаря которой конкурс пройдет в Украине, после выступления Таянны призналась: "У меня просто мокрые ладони. Я пела с Таней каждую ноту и слово. Я чувствовала каждый момент. Ты боролась и смогла допеть до конца, несмотря на болезнь. Я хочу тебе сказать, что ты большая молодец!".

Константин Меладзе, комментируя на пресс-брифинге результаты нацотбора, заявил: "Единственный критерий успеха на "Евровидении" — максимально высокое место, которое может занять конкурсант. Я оценивал номер, который может выиграть, и с этой точки зрения наилучшей кандидатурой была бы Tayanna", — отметил продюсер и признался, что поставил певице максимальный балл.

После оглашения результатов продюсер Алан Бадоев на своей странице в Instagram поддержал свою музу: "Спасибо тебе за стойкость и за то, что ещё с утра, не имея возможности говорить, сумела собраться и достойно исполнить самую сложную песню отбора! Горжусь и люблю. Идём дальше!".

А уже сегодня певица и режиссер представили тизер будущего клипа "Не люби". Интересно, что кадры видеоработы впервые были показаны во время прямых эфиров нацотбора на канале "СТБ". Премьера клипа "Не люби" запланирована на 2 марта.

Напомним, в Киеве "Евровидение-2017" будут вести трое мужчин.