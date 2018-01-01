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"Вывалила сиськи": Надя Дорофеева шокировала фанатов глубоким декольте

Сегодня, 11:12

Артистка поделилась снимком сценического образа.

Дорофеева
Дорофеева показала пикантное фото instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поразила поклонников новой откровенной фотографией, на которой засветила пышную грудь.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует в черном пиджаке и лифчике. Волосы артистки собраны в хвост, а в макияже Надя сделала акцент на губы.

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Однако поклонники обратили внимание лишь на грудь певицы.

"Сиськи класс!", "Сиськи ох**нные", "Какие большие…глаза", "Бомба", "Вот умеешь ты ракурс подобрать", - расхваливали фото юзеры.

Другие же подписчики отметили, что Дорофеева одела нижнее белье с пуш-апом, поэтому ее грудь выглядит такой пышной.

"Пушап в деле", "Пуш ап. В жизни у нее нет такой груди", "Вывалила сиськи", - писали фанаты.

Надя Дорофеева
Певица похвасталась пышной грудью на снимке instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева позировала в купальнике и халатике.

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Теги:  
Надя Дорофеева, певица, фигура, фото, грудь
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