"Вывалила сиськи": Надя Дорофеева шокировала фанатов глубоким декольте

Артистка поделилась снимком сценического образа.

Дорофеева показала пикантное фото instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поразила поклонников новой откровенной фотографией, на которой засветила пышную грудь.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует в черном пиджаке и лифчике. Волосы артистки собраны в хвост, а в макияже Надя сделала акцент на губы.

Читайте также: "Надя, животик?". Дорофеева позировала в белом платье с разрезом

Однако поклонники обратили внимание лишь на грудь певицы.

"Сиськи класс!", "Сиськи ох**нные", "Какие большие…глаза", "Бомба", "Вот умеешь ты ракурс подобрать", - расхваливали фото юзеры.

Другие же подписчики отметили, что Дорофеева одела нижнее белье с пуш-апом, поэтому ее грудь выглядит такой пышной.

"Пушап в деле", "Пуш ап. В жизни у нее нет такой груди", "Вывалила сиськи", - писали фанаты.

Певица похвасталась пышной грудью на снимке instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева позировала в купальнике и халатике.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram