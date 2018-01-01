"Взгляд остался прежним". Вера Брежнева похвасталась своим детским фото

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, за несколько часов собрал десятки тысяч лайков.
Снимок исполнительница опубликовала в Instagram, за два часа он собрал более 55 тысяч лайков.
"Самый главный способ защитить детей — любить их. Тогда они вырастают счастливыми людьми…", — подписала фото артистка.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Почти не изменилась)... взгляд точно остался прежним", — считает volodinatali. "Золотые слова)", — написала anzhelika0803. "Ох ты)... С детства красотка)))", — полагает dmitry6939.
Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть снимки можно здесь.
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