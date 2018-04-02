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"Я королева ночи": Оля Полякова представила новый хит

Сегодня, 16:30

Певица подразнила фанатов отрывком новой песни.

Оля Полякова
Полякова представила новый хит "Королева ночи" Скриншот YouTube
Известная украинская певица Оля Полякова представила новую песню "Королева ночи" на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".

На своей странице в Instagram она поделилась отрывком из новой композиции.

"#королеваночи Шо скажете люди?) Как вам новая песня?", - спросила поклонников певица.

Поклонники, услышав буквально 30 секунд песни, уже полюбили ее, некоторым хватило, чтобы запомнить и напевать.

"Крутая песня!", "Оль, в твоем исполнении любая песня хит!!! Браво!", "Как всегда хит! Хожу напеваю!", "Песня шикарная", "огонь!", - писали юзеры. 

Ранее стало известно, что Оля Полякова зарегистрировала свой бренд, и будет зарабатывать не только голосом.
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Оля Полякова, хит, песня, премьера, королева
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