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"Я люблю Украину". Пэрис Хилтон произвела фурор во Львове: фото

Сегодня, 19:47

Светская львица открыла в городе новый отель.

Хилтон
Пэрис Хилтон стала сенсацией во Львове фото: EPA/UPG
Наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels, американская телеведущая Пэрис Хилтон приняла участие в торжественном открытии Гранд-Готеля в центре Львова.

Как сообщает Вголос, светская львица прилетела в Украину по приглашению депутата Львовского горсовета Григория Козловского, собственника реконструированной гостиницы.

Отмечается, что мероприятие состоялось 31 марта. На красную дорожку Хилтон пришла в черном кружевном элегантном платье, сопровождал ее жених - актер Крис Зилка. Вечеринка была закрытой, однако стало известно, что американская гостья провела благотворительный DJ-сет, средства от которого передадут учреждению, помогающему матерям-одиночкам.

Хилтон
Пэрис Хилтон во Львове фото: EPA/UPG
Хилтон
Пэрис Хилтон во Львове фото: EPA/UPG

На открытии отеля также были приглашены украинские селебритиз: Дзидзьо, Мария Яремчук, Злата Огневич, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, футболист Артем Федецкий, а также львовские депутаты.

Хилтон
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