"Я не планировала на этом заработать". Сестра Кардашьян скрыла рождение первенца

Кайли Дженнер 1 февраля родила девочку.

Кайли Дженнер впервые стала мамой Фото: Instagram/Кайли Дженнер

Известная модель, владелица косметического бренда и сестра светской львицы Ким Кардашян 20-летняя Кайли Дженнер впервые стала мамой.

Звезда родила девочку от 25-летнего Трэвиса Скотта 1 февраля 2018 года. Об этом она сообщила в официальном письме в Instagram.

Новоиспеченная мама извинилась перед поклонниками, что вынуждена была скрывать правду о беременности, однако, по ее словам, она хотела только уберечь свою дочь от стресса.

"Извините за то, что держала вас в неведении. Я понимаю, что вы привыкли, что я сообщаю вам обо всем, что прохожу. Моя беременность — это то, что я решила не показывать миру. Я знала, что мне нужно подготовиться к этой роли положительным и здоровым образом без стресса. Я не планировала на этом заработать. Я знала, что мой ребенок будет чувствовать любой стресс и все мои эмоции, поэтому я решила сделать это для моей маленькой жизни и нашего счастья", — объяснила Дженнер.

Дженнер добавила, что беременность была лучшим опытом в ее жизни, и дочь родилась здоровой.

♥️ Публикация от Kylie (@kyliejenner) Фев 4, 2018 at 12:27 PST

Как ранее сообщалось, 37-летняя красотка Ким Кардашьян, которая 15 января стала мамой в третий раз, впервые появилась на публике с новорожденной дочерью по имени Чикаго.