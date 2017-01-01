Не согласна с холодом. Анна Седокова похвасталась фигурой в купальнике

Певица поделилась с подписчиками новым фото на пляже.

Instagram

Анна Седокова решила продлить свой отдых, и с Лос-Анджелеса, где певица ранее "выгуливала" свои купальники, решила переместиться на песчаные пляжи Мексики.

На новом снимке в Instagram певица в ярком купальнике смело позирует на пляже. Обычно звезда предпочитает загорать на шезлонге, но в этот раз Седокова прилегла прямо на песок.

"А в целом я не согласна с холодом! Один голос против", - подписала звезда свое фото.

Артистка вкладывает много труда в свой внешний вид и не стесняется показывать свои успехи. В комментариях фанаты оставляют своё восхищение фигурой Седоковой: "Невероятно идеальная", "Вообще огонь. Фигура самое то.", "Шикарная фигура! Так держать.".

Напомним, ранее Седокова радовала поклонников фото с отдыха, заявив, что теперь не похожа на сосиску.

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