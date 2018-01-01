"Я очень люблю Россию": Вахтанг Кикабидзе шокировал признанием

Артист признался, что не перестал любить русский народ.

Вахтанг Кикабидзе УНИАН

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе , который сегодня отмечает 80-летие, признался в любви к России и русскому народу.

В интервью "Комсомольской правде" он рассказал, что не был в России с концертами 10 лет после вторжения России в Грузию.

"Но это не значит, что я перестал любить русский народ и русскую публику. Передайте от меня привет всем россиянам. Я к ним - с большой любовью", - признался певец.

Также он прокомментировал свое заявление о том, что ему не нравится советский герб – он считает, что СМИ "раздули" из невинной фразы скандал. По словам артиста, его не устраивает лишь эстетика герба, и его высказывание в советские времена не считалось бы диссидентским.

"Какой я диссидент?! Я очень люблю Россию. Журналисты, что хотят, то и пишут. Историю с гербом просто раздули. Скандал получился некрасивый и неумный. Недавно ваш брат журналист приписал мне еще одну некрасивую фразу, которую сочинил не я, а какой-то очень плохой человек. Умер режиссер Станислав Говорухин. И где-то напечатали: "А что Кикабидзе хотел от Говорухина?". Фраза вообще непонятная. Но подтекст у нее такой: Кикабидзе критиковал Говорухина за то, что тот лоялен к российской власти. Это не так. Я его никогда не ругал, какие бы взгляды у него не были. У нас были хорошие отношения. Мы с ним дружили. Он даже прислал мне свою картину, которая висит у меня дома", - ответил Кикабидзе.

Ранее Кикабидзе спрогнозировал возможный развал России.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram