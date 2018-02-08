"Я одна кормилица в семье": Светлана Лобода не видит дочь из-за работы

Чтобы подготовить новое шоу, певице пришлось отложить отдых.

Светлана Лобода редко видится с дочерью lobodaofficial/instagram

Украинская певица Светлана Лобода из-за "забитого графика" редко видится с дочерью, во время прошлого долгого гастрольного тура у звезды вообще не было ни дня выходного, чтобы навестить Евангелину.

"Мой ребенок вообще не видел маму и просил: "Мама, ну пожалуйста, можно хоть один концерт отменить?" Да, это здорово — забирать все премии, но у меня не было не то что личной — никакой жизни. Я не понимала, на каком свете нахожусь, что со мной происходит сегодня, в каком городе я просыпаюсь", - рассказала звезда в интервью "Медузе".

После такого напряженного графика Лобода планировала уехать отдохнуть в Америку, но ей пришлось отложить поездку из-за подготовки к новому шоу.

"Мы планировали в январе улететь в Америку, отдохнуть там недели две, вернуться и готовиться к "Крокусу". Но сейчас забился график до марта. От работы отказываться нам не хочется, мы позволить себе такого не можем. Тем более я одна кормилица в семье — для меня важно работать, и работать много", - отметила Лобода.

Чтобы радовать поклонников новыми песнями, Лобода планирует в марте поехать в Америку – там начнется подготовка нового альбома. Звезда намеревается удивить на концертах новой программой, ярким шоу, и необычными технологическими решениями.

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