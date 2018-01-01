"Я по нему скучаю". Регина Тодоренко рассказала об отношениях с российским певцом

Ведущая показала новые снимки с экс-солистом группы Smash.
Ведущая скучает по артистку, когда он находится на сцене, говорится на ее странице в Instagram.
"Мой друг… сейчас на сцене, а я по нему скучаю!!! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?", — подписала исполнительница фото с коллегой.
Ранее появились слухи, что Регина Тодоренко имеет роман с Владом Топаловым. Телеведущая подогрела молву, опубликовал в соцсети снимок со столицы Великобритании Лондона, на котором обнимает певца.
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