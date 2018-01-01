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"Я про*бал свою мечту": Шнуров посвятил стих Матильде

Сегодня, 14:15

Пара объявила о разводе.

Сергей Шнуров
Пара объявила о разводе instagram.com/shnurovs
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который сообщил поклонникам, что он и его жена Матильда решили развестись, посвятил ей стихотворение.

На своей странице в Instagram он выложил свое черно-белое фото, под которым написал длинный стих.

Пускай сейчас мне больно очень. 
Я ранен, может и убит. 
И кровь сочится межу строчек. 
Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? 
Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту. 
Мне есть, что вспомнить этой ночью. 
Я про*бал свою мечту. 
Виновен? Или не виновен? 
Хотел, бл*дь, на*бать судьбу? 
Любой баран местами овен. 
Нет. Я судьбу не на*ебу. 
Я есть - кто есть. И хоть ты тресни, 
Одень, помой и причеши. 
Придется отвечать за песни, 
За пляски и раздрай души. 
Не сомневайтесь, я отвечу. 
То холодно, то горячо. 
Вот ночь прошла и сразу вечер. 
Мне жизнь выкатывает счет.

Подписчики артиста высказались о том, что шнуров и Матильда были колоритной парой, и их развод – хуже, чем расставание Анджелины Джоли и Брэда Питта.

"Ну как так!? Кассель и Белуччи, Пит и Джоли а теперь и Вы", "Главное оба переживают, обоим тяжело, но все равно разводятся, бред", "Стих - как гимн для тех, кто про*бал мечту!", - писали юзеры.

Сергей Шнуров
Шнуров посвятил стих Матильде instagram.com/shnurovs

Напомним, с Сергеем Шнуровым Матильду познакомила общая подруга, которая живет в США. Первая встреча произошла в 2006 году на концерте группы "Ленинград".

С 2010 года возлюбленные стали жить вместе, в этом же году поженились, и освятили отношения в православном храме. Общих детей в браке у пары нет.

Ранее жена Шнурова впервые высказалась о разводе.

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Теги:  
Сергей Шнуров, Матильда Шнурова, развод, стих
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