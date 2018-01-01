"Я вижу жопастость": Надя Дорофеева взволновала поклонников пикантным фото

Артистка поделилась снимком с недавней фотосессии.

Певица поделилась снимок с фотосессии instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась с подписчиками снимком с фотосессии с Monatik.

Певица выставила фото в Instagram, на котором она запечатлена в откровенном образе: черном боди и на каблуках. Артистка повернута к камере спиной. И поклонник смогли рассмотреть ее ягодицы.

Снимок певица сопроводила хештегом "я вижу опасность".

Они восхитились видом артистки сзади, и не подбирая слов, делали комплименты ее попе.

"Я вижу жопастость", "Славный бампер", "Жопа за*бись", "Персики красивые", "Попка у тебя зачетная", "Я вижу хороший зад", - расхваливали подписчики.

Надя Дорофеева показала аппетитную попу instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева рассказала о совместной тусовке с российскими артистами.

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