"Я все равно буду поздравлять". Козловский резко отрицает отмену 8 Марта

Певец заявил, что этот праздник дарит ему ностальгические воспоминания.

Виталий Козловский планирует поздравлять женщин с 8 Марта Instagram/vkozlovskiy

В законах можно написать что угодно, однако людям никто не может запретить на свое усмотрение отмечать те или иные праздники

Отмену 8 Марта "бредом" назвал популярный украинский певец Виталий Козловский во время чата в "Главреде".

"По-моему, отмена 8 Марта - это полный бред. Что бы ни писали в Конституции, как бы ни отменяли или ни принимали этот праздник, я все равно буду поздравлять своих самых дорогих женщин с их днем. Ведь это - добрая традиция родом из детства, когда маме дарились ворованные с огородов первоцветы, рисованные открытки с большой цифрой восемь", - эмоционально прокомментировал исполнитель.

По словам Козловского, отмена Международного женского дня равноценна запрету Нового года или дня рождения.

"Этот день у меня всегда будет праздником. Давайте, на крайняк, тогда и Новый год отменим, свои дни рождения...", - подытожил певец.

Напомним, во время чата в "Главреде" Козловский сознался, что может полюбить самодостаточную девушку, которая уважает и любит себя, ухаживает за собой, практически не жалуется, а также полюбит его.