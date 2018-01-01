"Я всегда ходил по краю": Козловский написал стих-объяснение скандальному выступлению в Москве

Певец поделился новым стихотворением.

Певец поделился новым стихотворением Главред

Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский , который выступил 9 мая в Москве, написал стих, в котором косвенно объяснил, почему дал концерт в стране-агрессоре.

Певец опубликовал на своей странице в Instagram фото, которое сопроводил стихом, который вызвал неоднозначную реакцию его подписчиков.

Я всегда ходил по краю, и по краю иду.

Понимая и зная, что сорваться могу.

Без обычной страховки, так легко упасть вниз,

Я глаза закрываю на абсурднейший риск.

Не любитель экстрима, пошлой глупости враг,

Как-то необъяснимо почему в жизни так?!

Почему избегая все прямые пути,

Я себя вынуждаю вновь по краю идти?!

Нет, не буду лукавить даже перед собой,

Что движенье по краю - это выбор лишь мой!

Поклонники артиста по-разному отреагировали на его стих.

"Это, видно, стихотворение о твоих обьятиях со Штепой", - потроллила певца innakasianenko. "Как пафосно", - отметил aleks_obodovskyy. "Радуйтесь, что свободны", - посоветовал neo_lem. "Очень красиво! Душевно! Талантливый человек талантлив во всем", - написала korniienkodiana.

Напомним, Козловский признал, что выступил в Москве. По его словам, он получил приглашение выступить от украинцев, живущих в РФ, долго сомневался, но согласился.

Из-за этого во Львове отменили концерт певца, который должен был состояться 18 мая, по инициативе организаторов.

Также отменили выступление артиста и в Киеве.

Ранее от Порошенко потребовали лишить звания звездного певца Козловского.

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