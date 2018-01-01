Яблоко от яблони. Дочь Волочковой откровенными снимками подражает маме: фото

Балерина начала позировать в купальниках вместе с дочерью.

Анастасия Волочкова любит позировать в купальниках и приобщает к этому 12-летнюю дочь Instagram Анастасия Волочкова

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова отдыхает со своими близкими в Таиланде.

В Instagram она делится снимками с насыщенного времяпровождения, в том числе с 12-летней дочерью Ариадной.

На пляже, в отеле и на побережье Волочкова вместе с дочерью позируют в различных купальниках. На снимках видно, что девочка охотно подражает матери. На некоторых фото они демонстрируют одинаковые купальники.

Анастасия и Ариадна Волочковы Instagram Анастасия Волочкова

Как известно, Анастасия Волочкова часто публикует в блоге фотографии в бикини. Из-за этого она в последнее время отключает комментарии к своим снимкам, поскольку подписчики критикуют чрезмерно вульгарный внешний вид балерины. Однако во время последнего отдыха в Таиланде к публикации снимков в купальнике Волочкова решила приобщить и дочь.

Анастасия и Ариадна Волочковы Instagram Анастасия Волочкова

Анастасия и Ариадна Волочковы Instagram Анастасия Волочкова

Напомним, ранее Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует голой в ванной среди цветов.