Яна Клочкова заговорила о своем избраннике

Похоже, спортсменка таки обрела свое счастье.

Яна Клочкова Instagram

34-летняя Яна Клочкова опубликовала в своем микроблоге любопытный снимок, на котором запечатлены ее объятия с таинственным мужчиной.

Об этом пишет kp.ua.

"Тот, кто должен быть рядом, будет. Остальным удачи", — подписала Яна под фотографией.

Друзья и поклонники Яны сразу же бросились писать посты, желая паре счастья. Яна в ответ лишь говорит спасибо: лицо и имя своего избранника спортсменка раскрывать не спешит.

Но, похоже, Клочкова таки обрела свое счастье. Во всяком случае, любовь и начало чего-то нового читается в ее постах. То она цитирует Ремарка: "Кто ничего не ждет, никогда не будет разочарован. Вот хорошее правило жизни. Тогда все, что придет потом, покажется вам приятной неожиданностью". То — пишет такое: "Время сжигать мосты и менять сгоревшие лампочки".

Напомним, Мисс Россия Виктория Лопырева рассказала о своем избраннике.