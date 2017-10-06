Яна Соломко похвасталась отдыхом в Майами, опубликованы фото

Соломко вместе с дочерью отправилась в дальнее путешествие.
Фотографии с отдыха она регулярно публикует у себя на странице в Instagram.
Сейчас финалистка первого сезона шоу "Холостяк" проводит время в Майами.
На одном из снимков Соломко с дочерью Кирой позируют на пляже. На берегу океана артистка продемонстрировала подтянутую фигуру в красном купальнике.
"Девочки, вы спрашиваете, как Майами после урагана? Пальмы, деревья, некоторые здания пострадали, конечно. Но здесь все очень быстро восстанавливается. Расстраивает меня, конечно то, что все зоопарки и дельфинарии закрыты", — сообщила Яна подписчикам.
Показывать лицо ребенка певица пока не решается.