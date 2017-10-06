Яна Соломко похвасталась отдыхом в Майами, опубликованы фото

Соломко вместе с дочерью отправилась в дальнее путешествие.

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Певица и ведущая Яна Соломко вместе с дочерью отправилась на отдых в далекую Америку.

Фотографии с отдыха она регулярно публикует у себя на странице в Instagram.

Сейчас финалистка первого сезона шоу "Холостяк" проводит время в Майами.

На одном из снимков Соломко с дочерью Кирой позируют на пляже. На берегу океана артистка продемонстрировала подтянутую фигуру в красном купальнике.

"Девочки, вы спрашиваете, как Майами после урагана? Пальмы, деревья, некоторые здания пострадали, конечно. Но здесь все очень быстро восстанавливается. Расстраивает меня, конечно то, что все зоопарки и дельфинарии закрыты", — сообщила Яна подписчикам.

Показывать лицо ребенка певица пока не решается.

Публикация от Яна Соломко (@yana.solo) Окт 12 2017 в 10:17 PDT

Публикация от Яна Соломко (@yana.solo) Окт 10 2017 в 10:19 PDT

Публикация от Яна Соломко (@yana.solo) Окт 9 2017 в 10:05 PDT

Публикация от Яна Соломко (@yana.solo) Окт 8 2017 в 10:33 PDT

Публикация от Яна Соломко (@yana.solo) Окт 7 2017 в 10:21 PDT

Публикация от Яна Соломко (@yana.solo) Окт 5 2017 в 8:28 PDT

Напомним, Алена Мозговая показала подросшую дочь на отдыхе.