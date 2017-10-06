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Яна Соломко похвасталась отдыхом в Майами, опубликованы фото

Сегодня, 10:51

Соломко вместе с дочерью отправилась в дальнее путешествие.

Яна Соломко
Instagram
Певица и ведущая Яна Соломко вместе с дочерью отправилась на отдых в далекую Америку.

Фотографии с отдыха она регулярно публикует у себя на странице в Instagram.

Сейчас финалистка первого сезона шоу "Холостяк" проводит время в Майами.

На одном из снимков Соломко с дочерью Кирой позируют на пляже. На берегу океана артистка продемонстрировала подтянутую фигуру в красном купальнике.

"Девочки, вы спрашиваете, как Майами после урагана? Пальмы, деревья, некоторые здания пострадали, конечно. Но здесь все очень быстро восстанавливается. Расстраивает меня, конечно то, что все зоопарки и дельфинарии закрыты", — сообщила Яна подписчикам.

Показывать лицо ребенка певица пока не решается.

 

 

 

 

 

 

Напомним, Алена Мозговая показала подросшую дочь на отдыхе.

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Яна Соломко, отдых, Майами, дочь
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