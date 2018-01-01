"Янукович был хорошим человеком". Бобул рассказал о своем знакомстве с экс-президентом: видео

Новоиспеченный кандидат в президенты считает, что бывший глава государства не должен был покидать Украину.

Иво Бобул заявил, что Янукович был "хорошим человеком" Главред

Народный артист Украины Иво Бобул заявил , что бывший глава украинского государства Виктор Янукович был "хорошим человеком", однако он должен был остаться на своем посту, что "довести все до конца".

"Просто в свое время я поддержал Януковича, потому что знал его лично, знал его семью. Он был очень хороший человек. Поверьте мне. Тогда, когда не был еще даже премьером. Я имел честь играть на свадьбе его младшего сына, я с ним познакомился там. Видел, что человек хозяйственный", - сказал артист в эфире программы "Бацман" на телеканале "112 Украина".

Бобул подчеркнул, что Янукович совершал ошибки, однако обвинять в них следует не столько экс-президента, как его окружение.

"Во-первых, свита делает короля. Иногда надо подумать, кто же его окружал. Иногда мы все валим на одного. А вокруг - что?.." - утверждает певец.

Исполнитель добавил, что осуждать бывшего главу государства не имеет права, поскольку это преимущество есть исключительно у "всевышнего".

"Я думаю, что ему нужно было остаться. Несмотря ни на что. Как бы ни сложилось, он должен был здесь остаться, довести все до конца. Может, если бы он остался, всего остального и не было бы. Было бы что-то другое, но такого не было бы", - подытожил певец.

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Напомним, Бобул заявил, что будет баллотироваться на пост президента Украины на грядущих выборах.

Позже он обнародовал некоторые пункты своей будущей предвыборной программы.

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