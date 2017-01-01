Яркий купальник и роскошная фигура: Вика из "НеАнгелов" выложила в Сеть новые фото

Участница украинского дуэта порадовала подписчиков в Instagram фотографиями в бикини.

Виктория Смеюха не устает делиться своими фотографиями с отдыха в Кении, на которых она запечатлена в основном в купальниках.

И на этот раз певица выложила фото под летним душем в ярком купальнике.

"Местные женщины обожают яркие цвета и смелые сочетания в одежде. Это очень вдохновляет на новые яркие образы. Ждите меня обновлннной!", - написала Смеюха.

Новые фото участницы дуэта за несколько часов собрали порядка 6 тысяч лайков. Подписчики инстаграма Вики засыпали её комплиментами в комментариях: "Вика-Вика, нельзя быть прекрасной такой!!! Шикарная!", "Какая божественная фотография!!! Нереально красивая Викуля!"

Ранее свежими фото в купальниках порадовали своих фанатов экс-солистка группы Nikita и находящаяся на отдыхе в Мексике Ани Лорак.