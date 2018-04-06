Яйца с бисером и стразами: Алла Пугачева показала, как ее дети готовятся к Пасхе, видео

Близнецы артистки помогали маме красить яйца.

Близнецы артистки помогали маме красить яйца instagram.com/alla_orfey

Легендарная российская певица Алла Пугачева поделилась с подписчиками процессом подготовки к христианскому празднику Пасхе.

На видео, которое певица выложила на своей странице в Instagram, ее четырехлетние близнецы Гарри и Лиза увлеченно красили яйца.

Дети надели на руки перчатки, и ждали, когда белые яйца в банке с водой и пищевым красителем приобретут нужный цвет.

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина выбрал синий оттенок, а дочь – красный.

Также Примадонна показала уже готовые яйца – некоторые из них были облеплены бисером и стразами, другие же звездная семья "одела" в яркие наклейки.

Одни поклонники восторгались семейной идиллией.

"Алла, вы такая счастливая! Чудо детки. Я восхищена", "Обожаю Вашу дружную семью!", "Молодцы мама и прекрасные Лиза и Гарри", "Как классно, каждое занятие, а еще в такой светлый день, объединяет семью еще больше", - восхищались подписчики.

Другие же стали критиковать артистку, за то, что она не подготовила яйца в Чистый четверг.

"Красить, печь пироги, убирать квартиру, купаться нужно в чистый четверг", "Нужно было в четверг или в пятницу", "В пятницу этого делать нельзя, красят в четверг или субботу", - возмущались полконники.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 6 Апр 2018 в 12:11 PDT

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин получили второе гражданство.