YouTube назвал самые популярные хиты лета

Во время составления рейтинга YouTube учитывал только количество просмотров с 29 мая по 4 сентября.

Скриншот

Нашумевший хит Despacito Луиса Фонcи стал самым популярным на стриминговых сервисах

Самым популярным музыкальным клипом лета 2017 года стала песня Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси, которую он исполнил совместно с Дэдди Янки.

Об этом пишет ТСН.

Видео просмотрели рекордные 3 млрд 617 млн 752 тыс. раз с момента, когда видео залили на сайт.

На втором месте оказался клип Shape of You музыканта Эда Ширана. Он набрал 2 млрд 290 млн 796 тыс. просмотров.

На третьей строчке — поп-певец Малума с песней Felices los 4. Его работу посмотрели 910 млн раз.

Во время составления рейтинга YouTube учитывал только количество просмотров с 29 мая по 4 сентября. А клипы брал только те, что были выпущены в этом году.

Напомним, Тейлор Свифт обошла Адель на YouTube.