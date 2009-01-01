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YouTube назвал самые популярные хиты лета

Сегодня, 10:16

Во время составления рейтинга YouTube учитывал только количество просмотров с 29 мая по 4 сентября.

Despacito
Скриншот
Нашумевший хит Despacito Луиса Фонcи стал самым популярным на стриминговых сервисах

Самым популярным музыкальным клипом лета 2017 года стала песня Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси, которую он исполнил совместно с Дэдди Янки.

Об этом пишет ТСН.

Видео просмотрели рекордные 3 млрд 617 млн 752 тыс. раз с момента, когда видео залили на сайт.

На втором месте оказался клип Shape of You музыканта Эда Ширана. Он набрал 2 млрд 290 млн 796 тыс. просмотров.

На третьей строчке — поп-певец Малума с песней Felices los 4. Его работу посмотрели 910 млн раз.

Во время составления рейтинга YouTube учитывал только количество просмотров с 29 мая по 4 сентября. А клипы брал только те, что были выпущены в этом году.

Напомним, Тейлор Свифт обошла Адель на YouTube.

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Despacito, Луис Фонcи, Малума, хит, рейтинг, YouTube
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