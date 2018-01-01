"Юбку забыла". В Сети раскритиковали новый наряд Каменских: фото

Певица позировала в одежде от Nadya Dzyak.
На фото, размещенном в Instagram, певица она позирует в одежде от Nadya Dzyak. Так Каменских выступала на национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" 19 мая.
Однако многие пользователи считают, что выглядит певица вульгарно.
"Юбки нехватает", — отметила svetlanasomova9.
"Мужа она ищет,не мешайте ей)", — пишет validabyev.
"Юбку забыла надеть?" — острит yana.grekalova.
"Какой ужасс" — считает nataliklebka.
"Очень вульгарно" — добавила lyusyanya_dmitrenko
Напомним, ранее Потап жестко высказался о хейтерах Каменских.
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