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"Юбку забыла". В Сети раскритиковали новый наряд Каменских: фото

Сегодня, 22:15

Певица позировала в одежде от Nadya Dzyak.

Настя Каменских
Настя Каменских опубликовала новое фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских (выступающая под псевдонимом NK) опубликовала новое фото, которое раскритиковали пользователи в Сети.

На фото, размещенном в Instagram, певица она позирует в одежде от Nadya Dzyak. Так Каменских выступала на национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" 19 мая.

Однако многие пользователи считают, что выглядит певица вульгарно.

"Юбки нехватает", — отметила svetlanasomova9.

"Мужа она ищет,не мешайте ей)", — пишет validabyev.

"Юбку забыла надеть?" — острит yana.grekalova

"Какой ужасс" — считает nataliklebka.

"Очень вульгарно" — добавила lyusyanya_dmitrenko

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Instagram Настя Каменских

Напомним, ранее Потап жестко высказался о хейтерах Каменских.

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Теги:  
Настя Каменских, фото, NK
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