Сегодня, 11:29 RSS

Юлия Тимошенко удивила девчачьей прической, опубликованы фото

Сегодня, 11:01

В таком образе Тимошенко появилась на праздновании 50-летия Мирового конгресса украинцев. 

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко Facebook.com
Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко предстала в новом образе.

Политик вновь засветила новую оригинальную прическу.

В таком образе Тимошенко появилась на праздновании 50-летия Мирового конгресса украинцев. Лидер "Батьківщины" распустила длинные волосы, разделила на пробор и заплела тонкие косички. Фото она обнародовала на своей странице в Facebook. С такой прической политик выглядит словно первокурсница.

Тимошенко долгое время носила косу, заплетенную вокруг головы. С распущенными волосами она впервые появилась в Верховной Раде в феврале 2016 года.

 

Напомним, София Ротару кардинально сменила прическу.

Теги:  
Юлия Тимошенко, прическа, имидж, волосы
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...