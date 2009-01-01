Юлия Тимошенко удивила девчачьей прической, опубликованы фото

В таком образе Тимошенко появилась на праздновании 50-летия Мирового конгресса украинцев.

Юлия Тимошенко Facebook.com

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко предстала в новом образе.

Политик вновь засветила новую оригинальную прическу.

В таком образе Тимошенко появилась на праздновании 50-летия Мирового конгресса украинцев. Лидер "Батьківщины" распустила длинные волосы, разделила на пробор и заплела тонкие косички. Фото она обнародовала на своей странице в Facebook. С такой прической политик выглядит словно первокурсница.

Тимошенко долгое время носила косу, заплетенную вокруг головы. С распущенными волосами она впервые появилась в Верховной Раде в феврале 2016 года.

Напомним, София Ротару кардинально сменила прическу.