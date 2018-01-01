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Юлия Тимошенко явилась в Верховную Раду в кителе а-ля "Сталин"

Сегодня, 12:54

Политику приглянулся "милитари стиль".

 

Юлия Тимошенко
Тимошенко приглянулся "милитари стиль" Фото: rudenko.kiev.ua
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на последнем пленарном заседании Верховной Рады появилась в военном кителе цвета хаки с тремя полосами на рукавах.

Образ Тимошенко дополнила традиционной заплетенной косой-венком.

Ранее в 2017 году в таком же наряде она появилась на телепрограмме "Свобода слова". Еще во время прямого эфира пользователи соцсетей начали выкладывать фотографии Леди Ю с едкими комментариями.

Юлия Тимошенко
Тимошенко приглянулся "милитари стиль" Скриншот
Юлия Тимошенко
В этом же пиджаке Тимошенко заметили летом 2017 года Фото: tymoshenko.ua

"Это что за генерал? Что это за форма?" — написал у себя на фейсбук-странице активист Клим Братковский. 

Тогда вместо привычного венка из заплетенной косы Тимошенко зачесала волосы на левую сторону. Пользователи сравнивали депутата с Гитлером, Сталиным. 

Юлия Тимошенко
Китель Тимошенко похож на форму Сталина Фото: bergen-rus.livejournal.com

Ранее имиджмейкер Ульяна Пак рассказала о стиле Юлии Тимошенко.
Теги:  
Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Сталин, китель
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