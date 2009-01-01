Юлия Волкова похвасталась фигурой в купальнике

Подписчики принялись восторгаться стройностью Волковой.

Юлия Волкова Instagram

Около недели назад Юля Волкова улетела отдыхать в теплые края.

Об этом пишет woman.ru.

Певица не рассказывает, на каком именно курорте находится, однако почти каждый день выкладывает в Instagram красочные снимки, на которых демонстрирует свою стройную и подтянутую фигуру, а фолловеры, в свою очередь, без конца ею восхищаются.

Instagram

22 января Юля выложила сразу несколько свежих фото, на которых во всей красе продемонстрировала, что сейчас находится в отличной форме.

Instagram

Подписчики принялись восторгаться стройностью Волковой, а также поинтересовались, в чем заключается главный секрет ее роскошной фигуры: "Хорошенькая!!! В отличной форме! Когда порадуете новым хитом?", " Юль, такая стройная!! Умница", "Офигенный живот!!!! Расскажи секрет как добиться?!", "Юльчаааааа, ты космос! Не перестаешь радовать! Ты моя мотивация!!", "Красота, изящество, безупречные пропорции. Восхитительная грация!!!", "Пленительная сила женской красоты. Юлия, Вы восхищаете!!! Так было, так есть и так будет всегда (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)".

Напомним, Лера Кудрявцева показала фигуру в купальнике.