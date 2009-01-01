Юлия Волкова решила вернуться в православие

Она разместила на своей странице в Instagram фотографию из храма
Об этом пишет Сплетник.
Бракосочетание пары прошло уже по мусульманскому обряду — в мечети в Дубае. Однако брак продержался недолго: в 2010 году супруги, у которых уже был сын Самир, расстались.
Видимо, вскоре после этого Юлия Волкова решила вернуться в прежнюю веру, однако доказательства такого шага появились только сейчас, когда она разместила на своей странице в Instagram фотографию из храма. "Простите меня за все. Сердцем и душой я с вами", — подписала Юлия снимок, сделанный в Прощеное воскресенье, последний день Масленицы, знаменующий начало Великого поста.